İtfaiye ve polise saldıran 3 şüpheli gözaltına alındı, sosyal mesafe cezası kesildi
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İtfaiye, Polis, Güncel

İtfaiye ve polise saldıran 3 şüpheli gözaltına alındı, sosyal mesafe cezası kesildi

KÜTAHYA'da alkol aldıkları bahçede yaktıkları ateş evin duvarına sıçraması sonucu yangın çıkaran ve ihbar üzerine gelen itfaiye ile polis ekibine saldıran 3 şüpheli gözaltına alındı.

17.04.2020 15:35 | Son Güncelleme: 17.04.2020 15:35
İtfaiye ve polise saldıran 3 şüpheli gözaltına alındı, sosyal mesafe cezası kesildi

KÜTAHYA'da alkol aldıkları bahçede yaktıkları ateş evin duvarına sıçraması sonucu yangın çıkaran ve ihbar üzerine gelen itfaiye ile polis ekibine saldıran 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ayrıca koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira idari para cezası kesildi.

Bölcek Mahallesi'nde oturan İ.Ş, H.İ. ve M.B. gece evlerinin bahçesinde alkol alırken ısınmak ateş yaktı. Alevler kısa bir süre sonra evin duvarına sıçrarken, küçük çaplı yangın çıktı. Komşuların ihbarı üzerine itfaiye ve polis ekipleri Sarıtaş sokak üzerindeki eve sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına mücadele edecekleri sırada İ.Ş, H.İ. ve M.B.'nin saldırısına uğradı. Olaya müdahale eden polis ekiplerine de saldıran 3 şüpheli çıkan arbedenin ardından gözaltına alındı.SOSYAL MESAFE CEZASI

Şüphelilerden aşırı alkollü olduğu belirtilen ve baygınlık geçiren 1 kişi ambulansta tedavi altına alındı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürürken Şehit Mehmet Kartal Polis merkezi Amirliğine götürülen 3 kişiye görevli memurlara mukavemet ve sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira idari ceza kesildi.


Kaynak: DHA

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