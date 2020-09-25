"İtfaiye teşkilatı gözbebeğimizdir"
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"İtfaiye teşkilatı gözbebeğimizdir"

25.09.2020 10:44 | Son Güncelleme: 25.09.2020 10:49

Yalova Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, 25 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında kutlanan İtfaiye Haftasını kutladı.

Yalova Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, 25 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında kutlanan İtfaiye Haftasını kutladı.

Başkan Oral, hayatın birçok alanında hayati görevler üstlenen itfaiyecilerin haftasını kutladı.

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, İtfaiye Teşkilatının kuruluşunun 306. yıl dönümünü ve itfaiyenin belediyelere geçişinin 97. senesini kutladı. İtfaiyecilerin 7/24 kutsal bir görevi yerine getirdiğini dile getiren Başkan Oral, "İtfaiye teşkilatı, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak amacıyla büyük bir özveri ile çalışmakta. İtfaiyemiz, yangınların yanı sıra doğal afetlere ve kazalara daha hızlı mücadele edecek şekilde gerekli personel ve araç gereçlerle güçlendirilmekte. İtfaiye personelimiz, 7 gün 24 saat canla başla hizmet vermekte. Bu duygu ve düşüncelerle tüm itfaiye teşkilatının haftasını kutlarım" dedi. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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