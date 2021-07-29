İtfaiye teşkilatı baştan aşağıya yenileniyor
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İtfaiye teşkilatı baştan aşağıya yenileniyor

İtfaiye teşkilatı baştan aşağıya yenileniyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Yeni Hizmet binasında çalışmalar devam ediyor.

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Yeni Hizmet binasında çalışmalar devam ediyor. Çoban mevkiinde 2 bin 400 metrekare alan üzerinde kaba inşaatı ve sıvası tamamlanan itfaiye binası inşaatında sıra iç tesisata geldi.

Olası yangın ve doğal afetlere daha hızlı müdahale etmek için mevcut İtfaiye Teşkilatının modernizasyon çalışmalarını yürüten Düzce Belediyesi, yeni teçhizatlar, modernize edilmiş son teknoloji araç ve gereçlerin envantere eklenmesinin yanı sıra yeni hizmet binasının yapım çalışmalarını da sürdürüyor. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün talimatları doğrultusunda 2020 yılının Aralık ayında ilk kazmanın vurulduğu, Çoban mevkiinde 2 Bin 400 metrekare alan içine inşa edilen yeni İtfaiye hizmet binasının 4 ay içerisinde kaba inşaatının tamamlanmasının ardından ince işçiliğine geçilmişti.

Tüm noktalara 7 dakikada müdahale

Bölge geneline hizmet verme kapasitesinin yanı sıra şehrin her yerine yaklaşık 7 dakikada ulaşarak olası vakalara müdahale edebilecek hale getirilmesi için yoğun mesai harcanan hizmet binası inşaatında elektrik ve doğalgaz başta olmak üzere iç tesisat çalışmalarına başlandı. 465 metrekare yapı alanı 460 metrekare yeşil alan, 108 metrekare su deposu olarak değerlendirilen, 10 araç kapasitesinin yanı sıra 6 idari oda, yemekhane, yatakhane, çavuş odası, teras, dinlenme odaları, mescit, spor salonları ve misafirhanenin bulunacağı hizmet binasının iç tesisat çalışmalarının da hızlı şekilde ve kısa sürede tamamlanarak, Düzce ve bölgeye hizmet vermesi planlanıyor. - DÜZCE

İtfaiye teşkilatı baştan aşağıya yenileniyor
İtfaiye teşkilatı baştan aşağıya yenileniyor
İtfaiye teşkilatı baştan aşağıya yenileniyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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