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İtfaiye teşkilatı 307 yaşında

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
İtfaiye teşkilatı 307 yaşında

İtfaiye Haftası ve teşkilatın 307. kuruluş yıldönümü kapsamında Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nı kabul eden Başkan Zolan, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nin Türkiye'ye örnek kendisiyle yarışan bir teşkilat olduğunu vurguladı.

DENİZLİ (İHA) - İtfaiye Haftası ve teşkilatın 307. kuruluş yıldönümü kapsamında Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nı kabul eden Başkan Zolan, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nin Türkiye'ye örnek kendisiyle yarışan bir teşkilat olduğunu vurguladı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, İtfaiye Haftası ile teşkilatın 307. kuruluş yıldönümü kapsamında Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ziyaret etti. Başkan Zolan, 307 yıl önce kurulan itfaiye teşkilatının her yıl güçlenerek ülkemize hizmet etmeye devam ettiğini belirterek, "Denizlimizde de Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatımız olarak güçlenerek yolumuza devam ediyoruz" dedi. İtfaiye teşkilatına gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür eden Başkan Zolan, "24 saat, 365 gün insanlarımızın can ve mal güvenliğini korumak için yangın, deprem, sel, kaza gibi afetlere karşı koşuyorsunuz. İtfaiye teşkilatımız bizim elimiz ayağımız, gurur duyduğumuz bir birimimiz. Allah'ım sizleri korusun kaza bela vermesin" dedi.

"Vatanımızı korudular"

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatı'nın Türkiye'ye örnek, kendisiyle yarışan bir teşkilat olduğunu vurgulayan Başkan Zolan, "İnşallah nice yıllar bu güzelliklerle devam eder. İtfaiye Haftamızı kutluyor, başarılarınızın devamını diliyorum" diye konuştu. Teşkilatın bir süre önce şehir içi ve şehir dışında meydana gelen orman yangınlarıyla başarılı bir mücadele örneği sergilediğini kaydeden Başkan Zolan, "Arkadaşlarımız cansiperane koştular ve büyük hasarlar oluşmasına engel oldular. Aslında vatanımızı korudular. İnşallah hep birlikte bu yürüyüşümüz devam etsin" dedi. - DENİZLİ

İtfaiye teşkilatı 307 yaşında

İtfaiye teşkilatı 307 yaşında

İtfaiye teşkilatı 307 yaşında

İtfaiye teşkilatı 307 yaşında

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