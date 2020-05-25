İtfaiye tarafından kurtarılan kedi, mahsur mu kaldı, keyfinden mi edildi kimse anlayamadı
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İtfaiye tarafından kurtarılan kedi, mahsur mu kaldı, keyfinden mi edildi kimse anlayamadı

İtfaiye tarafından kurtarılan kedi, mahsur mu kaldı, keyfinden mi edildi kimse anlayamadı Polisin almaya çalıştığı sırada daha da yukarıya tırmanan yavru kedi, itfaiye gelinceye kadar güneş keyfi yaptı 5 metre yükseklikteki bir ağaçta mahsur kalan yavru kedi, itfaiye tarafından...

25.05.2020 18:22 | Son Güncelleme: 25.05.2020 18:28

İtfaiye tarafından kurtarılan kedi, mahsur mu kaldı, keyfinden mi edildi kimse anlayamadı

Polisin almaya çalıştığı sırada daha da yukarıya tırmanan yavru kedi, itfaiye gelinceye kadar güneş keyfi yaptı

5 metre yükseklikteki bir ağaçta mahsur kalan yavru kedi, itfaiye tarafından kurtarıldı

ANTALYA - Antalya'da korkup bir ağaca çıktıktan sonra aşağıya inemeyen yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Ağaç dalında güneşin yüzüne vurmasıyla ara sıra uykuya dalıp son derece sakin görünen kedi, kurtarılmasının ardından yeşillik alana salındı.

Muratpaşa ilçesi Antalyaspor Kavşağı'ndaki polis ekipleri, yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki ağaçtan kedi sesi duydu. Ağaca yanaşan ekipler, yavru kediyi almak istedi ancak başarılı olamadı. iufg kedi daha yükseğe tırmanınca, bölgeye itfaiye ekibi talep edildi. Bu sırada bir dala tutunan kedinin, yüzüne güneş geldikçe gözlerini kapatıp uykuya daldı. Bir süre sonra gelen itfaiye ekipleri, kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Merdiven yardımıyla ağaca gelen itfaiye eri, kediyi bulunduğu noktadan aldı.

Korktuğu gözlenen kedi, ardından yeşillik bir alana salındı.

İtfaiye tarafından kurtarılan kedi, mahsur mu kaldı, keyfinden mi edildi kimse anlayamadı

Kaynak: İHA

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