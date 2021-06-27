İtfaiye Su Altı Ekibi Hazır

İTFAİYE SU ALTI EKİBİ HAZIR Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Melen Suyunun Mergiç Mahallesi kesiminde su altı ve su üstü arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.

İTFAİYE SU ALTI EKİBİ HAZIR Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Melen Suyunun Mergiç Mahallesi kesiminde su altı ve su üstü arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi. Tatbikat senaryosu gereği alınan ihbarı değerlendiren ekipler, kurtarma operasyonunu kısa sürede başarıyla tamamladı.

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü 'Su Altı ve Üstü Arama ve Kurtarma' ekipleri Melen Suyunda nefes kesen eğitim tatbikatı gerçekleştirdi. 30 kişilik ekip, eğitim tatbikatı senaryosu gereği aldıkları ihbarın ardından itfaiye binasından çıkış yaparak, Melen çayına ulaştı. Senaryo gereği melen suyuna giren iki kişiden birini boğulmadan kurtaran ekipler vakayı sağlık ekibine teslim etti. Ekipler, daha sonra suya bırakılan cansız mankenin bulunması için çalışma başlattı. Büyük bir alanda balık adamlar su altında arama yaptı ve cansız mankene ulaştı. Zodyak botu yardımı ile taşınan cansız manken arama kurtarma aracının vinci ile köprünün üzerine çıkarıldı.

EKİPLERİMİZİ HAZIR TUTUYORUZ

Tatbikat ve eğitimlere katılan personelin verilen görevleri yerine getirme çalışmaları gerçeğini aratmazken tatbikat hakkında bilgi veren Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Kahraman, " Belediyemiz bünyesinde bulunan arama kurtarma ekiplerimizin iç ve dış sularda aktif olarak görev aldığında sorun yaşamaması ve hazır bulunması için belirli periyotlarda tatbikatlar yapıyoruz. Böylelikle personelimiz ve ekipmanlarımızı test ediyoruz. Tatbikata katılan personelin verilen görevleri harfiyen yerine getirmesi bizi mutlu etti" dedi.

Kaynak: Habermetre