İtfaiye sitenin bahçesindeki yılanı yakaladı
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İtfaiye sitenin bahçesindeki yılanı yakaladı

Malatya'da bir sitenin bahçesinde görülen yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılan, itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya salındı.

14.11.2019 16:40 | Son Güncelleme: 14.11.2019 16:45
İtfaiye sitenin bahçesindeki yılanı yakaladı

'da bir sitenin bahçesinde görülen yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılan, ekiplerince yakalanarak doğaya salındı.


Olay,Yeşilyurt ilçesine bağlı Turgut Özal Mahallesi Saltanat Sokakta meydana geldi. Bir sitenin bahçesindeki yılanı görenler itfaiyeye verdi. Kısa sürede siteye gelen ekibi, yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılanı yakaladı.


İtfaiyeciler, yılanı şehir merkezinden uzakta bir alanda doğaya bıraktı. - MALATYA

Kaynak: İHA
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