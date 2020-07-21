İtfaiye seferber olmuştu, kurtarıldı
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İtfaiye seferber olmuştu, kurtarıldı

Çarşamba Yeşilırmak nehri üzerinde yer alan Ali Fuat Başgil köprüsünün ayaklarında mahsur kalan köpek, itfaiye ekiplerinin yoğun mücadelesi sonucu kurtarıldı.

İtfaiye seferber olmuştu, kurtarıldı
21.07.2020 14:58 | Son Güncelleme: 21.07.2020 15:02

Çarşamba Yeşilırmak nehri üzerinde yer alan Ali Fuat Başgil köprüsünün ayaklarında mahsur kalan köpek, itfaiye ekiplerinin yoğun mücadelesi sonucu kurtarıldı.

Çarşamba ilçesi Ali Fuat Başgil köprüsü ayaklarında mahsur kalan köpeği gören vatandaşın itfaiye ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerin gelen ekipler köpeği kurtaramayınca AFAD ekibine haber vererek köpeğin kurtarılması için yardım istedi. AFAD ekiplerinin farklı bir bölgede çalışma yapması üzerine itfaiye ekipleri tekrar olay yerine gelerek kurtarma çalışmasına yeniden başladı.

İtfaiye ekiplerini istişaresi sonucu mahsur kalan köpek havalı tüfek ile bayıltıldı. Köpeğin kısa süre içerisinde bayılması sonrasında itfaiye ekipleri köpeği ip yardımı ile köprü üzerine çekerek kurtardılar.

Kurtarılan köpek, Çarşamba Belediyesi ekipleri tarafından doğal yaşamına bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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