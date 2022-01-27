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Son dakika! Korona virüslü çiftin yangın ihbarı ekipleri alarma geçirdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber: Korona virüslü çiftin yangın ihbarı ekipleri alarma geçirdi Tekirdağ Çorlu'da koronavirüs hastası yaşlı çiftin yangın ihbarı, itfaiye, polis ve ambulansı harekete geçirdi.

Korona virüslü çiftin yangın ihbarı ekipleri alarma geçirdi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da koronavirüs hastası yaşlı çiftin yangın ihbarı, itfaiye, polis ve ambulansı harekete geçirdi.

Gece saatlerinde Reşadiye Mahallesi Yenievler 1. Sokak'taki bir ikamette kalan covıd pozitif yaşlı çift, evinde yangın meydana geldiğini ve iki kişinin baygın olduğu şeklinde 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye, ambulans, polis ve bekçi görevlileri, ihbar edilen yerde yangın veya olumsuz bir durum olmadığını belirledi. Bazı sokak sakini meraklı vatandaşlar da evinin balkonuna çıkıp yaşananları izledi.

İhbarın asılsız olduğunun anlaşılması üzerine ekipler, olay yerinde ayrıldı.

Son dakika! Korona virüslü çiftin yangın ihbarı ekipleri alarma geçirdi

Son dakika! Korona virüslü çiftin yangın ihbarı ekipleri alarma geçirdi

Son dakika! Korona virüslü çiftin yangın ihbarı ekipleri alarma geçirdi

Son dakika! Korona virüslü çiftin yangın ihbarı ekipleri alarma geçirdi

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Tayyar - 3. Sayfa

Koronavirüs, İtfaiye, Yangın, Polis, 3. Sayfa, Haber

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