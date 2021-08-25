İTFAİYE PERSONELLERİ BOZKURT İLÇESİNDEN DÖNDÜ
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İTFAİYE PERSONELLERİ BOZKURT İLÇESİNDEN DÖNDÜ

İTFAİYE PERSONELLERİ BOZKURT İLÇESİNDEN DÖNDÜ
Habermetre - Haberler | Toplum

İTFAİYE PERSONELLERİ BOZKURT İLÇESİNDEN DÖNDÜYalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk'un talimatları doğrultusunda sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt İlçesine giden 3 personel ve 1 arazöz aracı selin ardından burada yapılan çalışmalara destek verdi.

İTFAİYE PERSONELLERİ BOZKURT İLÇESİNDEN DÖNDÜ

Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk'un talimatları doğrultusunda sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt İlçesine giden 3 personel ve 1 arazöz aracı selin ardından burada yapılan çalışmalara destek verdi. İçme suyu tedariki sağlanması, selden dolayı meydana gelen cadde ve sokaklardaki çamurların temizlenmesi, kanal temizliği, bodrum katlarda biriken suların çekilmesi gibi birçok çalışma gerçekleştiren Yalova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri bölgede 12 gün kaldı.

Kaynak: Habermetre

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