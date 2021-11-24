İtfaiye personeline İHA eğitimi

TERMAL, YALOVA (İHA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından periyodik olarak düzenlenen hizmet içi eğitimler kapsamında İtfaiye Dairesi Başkanlığı personeline termal kamera entegre endüstriyel drone eğitimi verildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, kurum kapasitesinin arttırılması, hizmet kalitesinin yükseltilmesi ve gelişen teknolojik imkanlardan en üst düzeyde yararlanılabilmesi amacıyla hizmet içi eğitim çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Son olarak İtfaiye Dairesi Başkanlığı personeline Termal Kamera Entegre Endüstriyel Drone eğitimi verildi. Bursa Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ali İhsan Kadıoğulları tarafından verilen ve iki gün süren eğitim Küçük Balıklı İtfaiye Grup Amirliği sahasında gerçekleştirildi. Kadıoğulları, İHA teknolojisinin yangın ve doğal afet izleme, büyük sanayi yangınlarında ekiplerin koordinasyonu ve yerlerinin anlık tespiti, anlık koordinat alma, yangın araçlarının ve yangın işçilerinin takibi gibi çok geniş bir alanda kullanılabildiğini söyledi. Bu teknoloji ile yangın aracına, yangın koordinasyon merkezine ve akıllı telefonlara anlık harita ve görüntü aktarımı, yangın ve doğal afet sonrası haritalama ve zarar şiddetinin konumsal dağılımının haritalanması gibi bir çok çalışmanın kolaylıkla yapılabileceğini anlatan Kadıoğulları, İHA'ların gece, yağmurda, kar yağarken ve -20 derece soğuğa kadar uçabilme, gelişmiş sensör yapısı ile derin vadilerde bile rahat uçuş imkanı ile ekiplerin görevlerini daha iyi yapabilmesine destek sağlaması gibi pek çok kolaylık sunduğunu söyledi.

Eğitim kapsamında ilk etapta 10'ar kişiden oluşan eğitim grupları gündüz pratik eğitimine tabi tutuldu. Gündüz eğitiminde, kullanılacak potansiyel termal ve zoom kameralı drone sistemleri tanıtıldı ve bunları kullanacak altyapı bilgisi oluşturuldu. Gündüz eğitimi sonucunda belirlenen 10 kişiye ise iki gün süresince gece uçuş eğitimini uygulamalı olarak gördü. - BURSA