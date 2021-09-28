İtfaiye Personelimizden Ziyaret - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İtfaiye Personelimizden Ziyaret

Habermetre - Haberler | Toplum
İtfaiye Personelimizden Ziyaret

İtfaiyeciler Haftası nedeniyle itfaiye personelimiz Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sarı'yı makamında ziyaret etti.

KASTAMONU (Habermetre) - İtfaiyeciler Haftası nedeniyle itfaiye personelimiz Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sarı'yı makamında ziyaret etti. Kastamonu sel ve Antalya yangın bölgesinde mesai harcayan personelimize İçişleri Bakanımız Sn. Süleyman Soylu'nun gönderdiği ve Belediye Başkanımız Sn. Mehmet Sarı tarafından hazırlatılan teşekkür belgelerini takdim eden Başkan Sarı, nazik ziyaretleri ve anlamlı hediyeleri için kendilerine teşekkür ederek, gece gündüz mesai harcayan ekiplerimize görevlerinde başarılar diledi.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Destici Mehmet Nuri Meral Akşener Ahmet Davutoğlu
Magazin Tarkan Oğuzhan Koç Acun Ilıcalı Müge Anlı
Spor Umut Meraş Ali Palabıyık Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Selçuk Bayraktar Gazeteler Namaz Vakitleri Ziya Selçuk Süleyman Kılınç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İtfaiye Personelimizden Ziyaret - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.09.2021 18:16:08. #1.11#