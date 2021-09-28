İtfaiye Personelimizden Ziyaret

KASTAMONU (Habermetre) - İtfaiyeciler Haftası nedeniyle itfaiye personelimiz Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sarı'yı makamında ziyaret etti. Kastamonu sel ve Antalya yangın bölgesinde mesai harcayan personelimize İçişleri Bakanımız Sn. Süleyman Soylu'nun gönderdiği ve Belediye Başkanımız Sn. Mehmet Sarı tarafından hazırlatılan teşekkür belgelerini takdim eden Başkan Sarı, nazik ziyaretleri ve anlamlı hediyeleri için kendilerine teşekkür ederek, gece gündüz mesai harcayan ekiplerimize görevlerinde başarılar diledi.

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