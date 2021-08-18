BARTIN'DA ORMANDA KAYBOLAN 2 KIZ KARDEŞ UYURKEN BULUNDU

BARTIN'ın Kaman köyünde ormanlık alanda kaybolan 2 kız kardeşi bulan Bartın Belediyesi İtfaiye eri Recai Soytürk (28), "Çocukları bulduğumuz anda üşümemek için birbirlerine sarılmışlardı.

BARTIN'ın Kaman köyünde ormanlık alanda kaybolan 2 kız kardeşi bulan Bartın Belediyesi İtfaiye eri Recai Soytürk (28), "Çocukları bulduğumuz anda üşümemek için birbirlerine sarılmışlardı. Çok sevindiler, çocuklar köye giderken su doldurduktan sonra yönlerini kaybettiklerini söylediler."dedi. Bartın'ın Kaman köyünde saat 13.00 sıralarında ormanlık alanda kaybolan Pelin ve Şeyda Kaya kardeşler Bartın Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde 2,5 yıl önce göreve başlayan Recai Soytürk ve kuzeni Kenan Soytürk ile birlikte motorsikletle ararken bulundular. Dün akşam izinli olduğu sırada köydeki bir komşusundan 2 kız kardeşin kaybolduğunu öğrendiğini söyleyen Bartın Belediyesi İtfaiye personei Recai Soytürk, kuzeniyle birlikte arama çalışmalarına katıldıklarını söyledi. Soytürk, "2 kız kardeşin bulunduğu bölgeye motorsikletle gittik. Sonra orada bulunan insanlardan durumla ilgili bilgi aldık. ve biz tahmin ettiğimiz gibi araçların gidemediği bir bölgeye hareket ettik. Çöplük ve yangın kulesinin bulunduğu mevkii'ye yöneldik. Uzun aramalar sonunda artık dönüş yolunda bir yer kalmıştı, orayı da kontrol ettiğimiz de kızların yangın kulesinin altında bulunan yol kenarında birbirlerine sarılmış şekilde uyuduklarını gördük. O anda çok mutlu olduk, bunun tarif etmek mümkün değil, sonra üşümesinler diye biz montlarımızı verdik. Sonra motorlarımıza alarak, köye getirdik. Çocuklar bizi görünce çok sevindiler. Biraz korkmuşlar ve üşümüşler. Ablası üşüdüğü kardeşine sarılmış, sonra kendisi de uyuya kalmış, yanlarına domuzlar gelmiş, çok korkmuşlar. Durumları da iyiydi ve oradan da ayrıldık. Bu benim için büyük mutluluködedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı