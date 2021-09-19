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İtfaiye pazar mesaisine kuş operasyonu ile başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İtfaiye pazar mesaisine kuş operasyonu ile başladı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde itfaiye ekipleri halı sahanın çitlerine takılan bir kuşu kurtardı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde itfaiye ekipleri halı sahanın çitlerine takılan bir kuşu kurtardı.

Bandırma Sunullah Mahallesi'ndeki bir halı sahanın yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki dış tellerine takılan bir kuşu gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Bandırma Grup Amirliğine bağlı ekipler halı sahaya gelerek tellere takılmış olan kuşu bulunduğu yerden kurtarıp doğal yaşama saldı.

Vatandaşlar itfaiye ekiplerine hassasiyetlerinden ötürü teşekkür etti. - BALIKESİR

İtfaiye pazar mesaisine kuş operasyonu ile başladı

İtfaiye pazar mesaisine kuş operasyonu ile başladı

İtfaiye pazar mesaisine kuş operasyonu ile başladı

İtfaiye pazar mesaisine kuş operasyonu ile başladı

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