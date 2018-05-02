İtfaiye Nisan Ayı'nda 26 Yangına Müdahale Etti
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İtfaiye Nisan Ayı'nda 26 Yangına Müdahale Etti

Keşan Belediye İtfaiyesi Nisan Ayı boyunca 26 adet yangına müdahale etti.

İtfaiye Nisan Ayı'nda 26 Yangına Müdahale Etti

6 adet itfaiye, kaza kırım aracı ve 28 personeli ile 7 gün 24 saat özverili bir çalışma yürüten, olaylara en kısa sürede müdahale eden Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Nisan ayında ayrıca; 8 trafik kazası kurtarma operasyonunda aktif görev aldı.

Müdürlük 9 iş yeri yangın güvenlik raporu işlemi ve 104 diğer itfai olayda da görev aldı.

Biri soğutmalı 3 adet cenaze aracı ile Şubat ayında 48 adet cenaze taşınmasında görev alan itfaiye müdürlüğü, 4 adet eğitim ve tatbikat, 26'sı yangın olmak üzere toplamda 199 olayla ilgili işlem yürüttü.

İtfaiye müdürlüğü yetkilileri, ihtiyaç anında itfaiye müdürlüğüne 110 yangın ihbar hattından ulaşılabileceğini dile getirdi.

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