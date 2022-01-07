İtfaiye'nin yeni binasında sona yaklaşıldı

KOCAELİ (Bültenler) - Kocaeli İtfaiyesi'nin artan ihtiyacını karşılayacak yeni hizmet binası ve eğitim alanında sona yaklaşılıyor

BİRÇOK İŞLEM TAMAMLANDI

Toplam 20 bin 630 metrekarelik alanda yapılan Kocaeli İtfaiyesi idari bina ve eğitim alanı bin 841 metrekarelik idari binaya sahip. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışma kapsamında bina genelinde çatı imalatları, dış cephe imalatları, dış cephe doğrama imalatları, seramik imalatları, iç kapı montajları, bitkisel toprak işleri tamamlandı.

SONA YAKLAŞILDI

Kocaeli İtfaiyesinin ihtiyaçlarına cevap verecek binanın saha betonu, bina içi bölme doğramaları, elektrik ve mekanik imalatları devam ediyor. Projenin ön kabul sürecine başlandı. Binanın zemin katında; Haber Merkezi, Vardiya Amiri Odası, Dinlenme Odaları, Lojistik Grup Amirliği Odası, İletişim Odası, Ofis, Gönüllü İtfaiyeci Odası, Yatakhaneler, Yemekhane, Spor Salonu, Giyinme Odası ve tuvaletler bulunacak. 1. normal katta ise; Yönetim Odaları, Ofis, KOSKEM (Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi), Arşivler, Sivil Savunma Uzmanı Odası, mescitler ve tuvaletler yer alıyor.

TAM KAPSAMLI EĞİTİM ALANI

Kocaeli İtfaiyesi'nin yeni yerinde eğitim alanı da bulunacak. Eğitim alanında; Eğitmen İdari Bina, Malzeme Depo Konteyner, Konteyner Kule, Uçurum Kulesi, Deprem Simülasyon Alanı ve Güvenlik Kulübesi olacak. Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi yanında bulunan itfaiye eğitim merkezinde yapılan kompleks, Kocaeli İtfaiyesi'nin her türlü ihtiyacını karşılayacak şekilde düşünüldü.

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