İtfaiye müdüründen sürücülere araç yangınlarından korunma önerileri
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İtfaiye müdüründen sürücülere araç yangınlarından korunma önerileri

Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Duman, özelikle uzun yola çıkacak vatandaşlara araçlarının bakımlarını yaptırmaları önerisinde bulundu.

İtfaiye müdüründen sürücülere araç yangınlarından korunma önerileri
12.06.2020 10:15 | Son Güncelleme: 12.06.2020 10:52

Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Duman, özelikle uzun yola çıkacak vatandaşlara araçlarının bakımlarını yaptırmaları önerisinde bulundu.

Türkiye'nin önemli geçiş güzergahlarından biri olan Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunda 2019 yılı içinde toplam 86 araçta yangın meydana gelirken 2020 yılının ilk 5 ayında ise 30 yangın oluştu.

Araçlarda meydana gelen yangınların çoğunlukla nisan ayı sonrasında tatil döneminde olduğu görüldü.

Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından müdahale edilerek söndürülen araç yangınlarında bugüne kadar herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Duman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, araç yangınlarında özellikle LPG'li ve dizel araçların dezavantajlı olduğunu ayrıca, içinde müzik sistemi ve benzeri elektrik tesisatında ağırlığa neden olan faktörlerden dolayı yangınların görüldüğünü kaydetti.

Araç yangınlarıyla ilgili sorunun özellikle yaz aylarında ortaya çıktığını aktaran Duman, "Son dönemdeki Kovid-19 hastalığından dolayı iller arası seyahat yasağının kalkmasına bağlı olarak, halkımız tatil sezonunu geçirmek için Ege, Akdeniz veya Karadeniz bölgesine hareket halinde. Buna bağlı olarak da araç yangınları çoğalmaktadır. Araçları ile yola çıkacak halkımıza önerimiz şu olacak. Araçlarının bakımlarını yaptırmaları, özellikle elektrik tesisatını, akü bağlantılı olarak yapmaları gerekiyor. Eğer araçlarda LPG türü farklı bir bağlantı varsa onların borularının bağlantılarının bakımlarını yaptırmaları gerekiyor." şeklinde konuştu.

Araç yangınları ile ilgili en çok şikayetlerinin gençlerin araçlara müzik sistemi malzemeleri takması sonucu kablo kaynaklı yangınların çoğalması olduğuna dikkati çeken Duman, "Araç yangınları ile ilgili önlem olarak araçlarımızda mutlaka en az 2 kilogram kapasiteli kuru kimyevi tozlu yangın söndürücü bulundurulmalı. Aracımızla yolda hareket halindeyken aracın motor kaputu kısmında bir duman olayı sezildiğinde, beyaz bir duman ise bu hararet veya farklı bir arıza olabilir. Dumanın rengi siyaha yakınsa onu araç yangını olarak değerlendirebiliriz. Yapacağımız iş yangın söndürme cihazını alarak ön kaputun çok az bir kısmını açarak oradan müdahale etmektir. Ondan sonra ilk fırsatta 112 Acil yardım ekiplerini arayarak yardım istemek olacaktır." ifadesini kullandı.

Duman, araçlarda meydana gelen yangınların daha çok vatandaşların tatile ya da memleketlerine gittiği bahar ve yaz aylarında yaşandığını belirterek, bu yıl Kovid-19 dolayısıyla yaşanan şehirlerarası seyahat kısıtlamasından dolayı araç yangınlarında bir azalma olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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