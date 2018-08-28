İtfaiye Müdürü Bu Defa Nefesi ile Söndürdü

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin İtfaiye Daire Başkanlığı'nda 2 yıldır İtfaiye Müdürlüğü yapan Murat Aktaş, son yangını nefesi ile döndürdü. Müdür için Aydın İtfaiye Dairesi'nde sürpriz bir doğum günü partisi düzenlendi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Serdar Adanır, itfaiye çavuşları ve itfaiyecilerin de iştirak ettiği doğum günü partisinde İtfaiye Müdürü Aktaş, 31. yaşına girdi. Aktaş Daire Başkanı Serdar Adanır başta olmak üzere arkadaşlarına jestinden dolayı teşekkür etti. - AYDIN