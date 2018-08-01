İtfaiye Müdürlüğü Ekipleri Eğitimler Devam Ediyor
Kilis Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Elbeyli ilçesinde Çıldıroba Askeri üs bölgesinde Askeri personellere eğitim verildi.
Kilis Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Elbeyli ilçesinde Çıldıroba Askeri üs bölgesinde Askeri personellere eğitim verildi.
İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Elbeyli ilçesinde bulunan Çıldıroba Askeri üs bölgesi Askeri personellere Acil Durum ekipleri, yanma ve yangın bilgisi, yangınlara karşı ilk müdahale, yangın söndürme cihazlarının kullanımı konularında teorik ve tatbiki yangın eğitimi verildi. - KİLİS
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