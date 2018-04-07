İtfaiye Müdürlüğü Eğitimlere Devam Ediyor

Kilis Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından Devlet Hastanesinde çalışan personele yangına müdahale eğitim verildi.

İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından Kilis Devlet Hastanesi personellerine yangına nasıl müdahale edileceği konusunda eğitim verdi. İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, ilk önce neler yapılabileceği konusunda çalışanlara yangın eğitimini anlatırken, ardından kontrol altında hazırladıkları yangını söndürmeleri için yangın tüpünün nasıl kullanılacağını gösterdi. İtfaiye Müdürlüğü, yangın eğitiminin kamu kurum ve kuruluşlara eğitim vermeye devam edeceği bildirildi. - KİLİS