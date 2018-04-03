İtfaiye Müdürlüğü Eğitimlere Devam Ediyor

Kilis Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü yangında neler yapılması konusunda eğitim vermeye devam ediyor.

İtfaiye Müdürlüğü tarafından Kilis Askerlik Şubesi Başkanlığı personellerine yangına nasıl müdahale edileceği konusunda eğitim verdi. İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, ilk önce neler yapılabileceği konusunda çalışanlara yangın eğitimini anlatırken ardından kontrol altında hazırladıkları yangını söndürmeleri için yangın tüpünün nasıl kullanılacağını gösterdi.

İtfaiye Müdürlüğü yangın eğitimi kamu kurum ve kuruluşlara eğitim vermeye devam edeceği bildirildi. - KİLİS