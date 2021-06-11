İtfaiye Müdürlüğü 112 Acil Çağrı Merkezinde Hizmetine Devam Ediyor
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İtfaiye Müdürlüğü 112 Acil Çağrı Merkezinde Hizmetine Devam Ediyor

İtfaiye Müdürlüğü 112 Acil Çağrı Merkezinde Hizmetine Devam Ediyor
Habermetre - Haberler | Toplum

İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda Erzincan'da Valilik tarafından yürütülen Acil Çağrı hizmeti veren kurumların tek bir merkez altında birleştirilmesinin ardından İtfaiye Müdürlüğümüzün 110 Yangın İhbar hattına gelen çağrılar 112 Acil Çağrı Merkezi personellerimiz tarafından karşılanmaya başladı.

İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda Erzincan'da Valilik tarafından yürütülen Acil Çağrı hizmeti veren kurumların tek bir merkez altında birleştirilmesinin ardından İtfaiye Müdürlüğümüzün 110 Yangın İhbar hattına gelen çağrılar 112 Acil Çağrı Merkezi personellerimiz tarafından karşılanmaya başladı.

Erzincan'ın tüm ilçe ve beldelerinin entegre edildiği 112 Acil Çağrı Merkezinde İtfaiye Müdürlüğümüz, 1 itfaiye birim sorumlusu ve 8 itfaiye çağrı yönlendiricisi olarak toplam 9 personel ile hizmet vermeye devam ediyor.

Mayıs ayından itibaren personellerimiz tarafından cevaplanan çağrılar, 112 Acil Çağrı Merkezinde görev yapan itfaiye çağrı yönlendiricileri tarafından ilçe ve belde itfaiyelerinde görevli personellere iletilerek sevk ve koordinesi sağlanıyor.

Kaynak: Habermetre

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