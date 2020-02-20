İtfaiye minik konuklarını ağırladı

20.02.2020 12:17 | Son Güncelleme: 20.02.2020 12:17

İtfaiye Daire Başkanlığı'nı ziyaret eden Vakıfbank Türk Birliği Anaokulu ve Ahmet Bedevî Anaokulu öğrencileri hem itfaiyeyi tanıdı hem de bilgilendirildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, görev ve sorumluluklarının yanında ziyaretçilerini de kabul etmeye ve bilgilendirmeye devam ediyor. Yapılan bilgilendirme çalışmaları kapsamında Vakıfbank Türk Birliği Anaokulu ve Ahmet Bedevî Anaokulu'nun minik öğrencileri itfaiye daire başkanlığını ziyaret ederek hem itfaiyeyi tanıdı hem de itfaiye erleri tarafından bilgilendirildi. Olası yangın durumunda ortamda bulunan yangın söndürme araçlarının kullanımı hakkında da bilgi aktaran itfaiye çalışanları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin hayatımızdaki önemine de değindi.

Kaynak: Bültenler