İtfaiye karaca için seferber oldu
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İtfaiye karaca için seferber oldu

Ordu'nun Fatsa ilçesinde bahçe kapısına sıkışan karaca Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

26.11.2019 14:58 | Son Güncelleme: 26.11.2019 15:03
İtfaiye karaca için seferber oldu

'nun ilçesinde bahçe kapısına sıkışan karaca Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kurtarılarak Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.


Fatsa ilçesi Hamlık Mahallesi'nde bahçe kapısına sıkışan karacayı gören vatandaşlar durumu Fatsa İtfaiye Grup Amirliği'ne bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, bölgeye gelerek karacayı sıkıştığı yerden çıkardı. Olay yerinde ilk müdahaleyi yapan ekipler ardından karacayı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. - ORDU

Kaynak: İHA
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