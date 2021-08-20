İtfaiye inşaatında sona doğru
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İtfaiye inşaatında sona doğru

İtfaiye inşaatında sona doğru
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

DÜZCE (İHA) – Düzce Çoban mevkiinde yapımı devam eden, bölgenin en modern itfaiye binası inşaatında çalışmalar sürüyor.

DÜZCE (İHA) – Düzce Çoban mevkiinde yapımı devam eden, bölgenin en modern itfaiye binası inşaatında çalışmalar sürüyor. İnşaat çalışmaları devam eden şantiye alanında su deposu da inşa ediliyor.

Düzce'de 2 bin 400 metrekare alan üzerine inşasına başlanan yeni itfaiye binasının ince ve alçı sıva işlemleri tamamlandı. Kaba inşaatının kısa süre içinde tamamlandığı itfaiye istasyonunda önümüzdeki günlerde izolasyon yapılacak ve mekanik tesisatı da bina içine yerleştirilecek. Olası vakalarda Düzce'nin her bölgesine 7 dakikada müdahale edilebilecek kapasitede olacak olan itfaiye teşkilatının su sorunun da çözülmesi için bina bahçesine su deposu inşaatına başlandı. Ayrıca binanın çatısının kapatılması için de malzemeler temin edilerek çalışma başlatılacak.

Binanın taşları seçildi

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, bölgenin en güçlü itfaiye teşkilatı olması için çalıştıklarını ve filoya yeni araçlar da kattıklarını bildirdi. Beltaş A.Ş'den itfaiye binasında kullanılacak taşların da seçildiği belirten Başkan Özlü, "İlimizde ve bölgemizde can ve mal kaybının önüne geçmek hatta Türkiye'nin dört bir yanına müdahale edebilecek kabiliyette bir teşkilatımız olacak. Araç ve ekipman donanımımızı artırdık. Yeni ve modern itfaiye binamızı tamamlamak için titiz bir çalışma yürütüyoruz" ifadelerini kullandı. - DÜZCE

İtfaiye inşaatında sona doğru
İtfaiye inşaatında sona doğru
İtfaiye inşaatında sona doğru
İtfaiye inşaatında sona doğru

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Ocağın düğmesini açık unutup yatan vatandaşın gazetecilere sözleri şaşkınlık yarattı: Ben kolay ölmem
Ocağın düğmesini açık unutup yatan vatandaşın gazetecilere sözleri şaşkınlık yarattı: Ben kolay ölmem
Mutfaktaki buzdolabı bomba gibi patladı! Salonda oturan çocuklar ve anneleri zor kurtuldu
Mutfaktaki buzdolabı bomba gibi patladı! Salonda oturan çocuklar ve anneleri zor kurtuldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hamid Karzai Jens Stoltenberg Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan İrem Derici Yıldız Tilbe Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Alex Teixeira Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
İtfaiye inşaatında sona doğru - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.8.2021 17:28:46. #1.15#

title