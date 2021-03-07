Son dakika haberleri... Eskişehir'de itfaiye aracı işçi servisi ile çarpıştı: 1 ölü, 11 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri... Eskişehir'de itfaiye aracı işçi servisi ile çarpıştı: 1 ölü, 11 yaralı

07.03.2021 11:14 | Son Güncelleme: 07.03.2021 11:31

Gelen son dakika haberine göre Eskişehir'de yangın ihbarına giden itfaiye aracı ile işçi servisinin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Eskişehir'de yangın ihbarına giden itfaiye aracı ile işçi servisinin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Odunpazarı 71 Evler Mahallesi Tarih Bulvarı'nda sabah saatlerinde yaşanan kazada yangın ihbarına gitmekte olan itfaiye aracı ile organize sanayide faaliyet gösteren bir işyerinin işçilerini taşıyan servis minibüsü çarpıştı. Kazadan sonra adeta can pazarı yaşanırken, itfaiye aracı çarpışma sonrası devrildi. Kazada itfaiye aracında bulunan 3 itfaiye personeli ile işçi servisinde bulunan işçilerden 9'u yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından çevre hastanelere kaldırıldı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılan ve vücudunun çeşitlik yerlerinde kırıklar bulunan bir işçinin hayati tehlikesi devam ederken, Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan 47 yaşındaki işçi Satılmış D. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yangın ihbarı yapılan kullanılmayan ikamete başka bir itfaiye ekibi sevk edildiği ve yangının söndürüldüğü öğrenildi. Yangınla ve kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ESKİŞEHİR

Son dakika haberleri... Eskişehir'de itfaiye aracı işçi servisi ile çarpıştı: 1 ölü, 11 yaralı
Son dakika haberleri... Eskişehir'de itfaiye aracı işçi servisi ile çarpıştı: 1 ölü, 11 yaralı
Son dakika haberleri... Eskişehir'de itfaiye aracı işçi servisi ile çarpıştı: 1 ölü, 11 yaralı
Son dakika haberleri... Eskişehir'de itfaiye aracı işçi servisi ile çarpıştı: 1 ölü, 11 yaralı
Son dakika haberleri... Eskişehir'de itfaiye aracı işçi servisi ile çarpıştı: 1 ölü, 11 yaralı
Son dakika haberleri... Eskişehir'de itfaiye aracı işçi servisi ile çarpıştı: 1 ölü, 11 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Cahit Özkan Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Fahrettin Altun
Magazin Hakan Yılmaz Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Müslüm Gürses
Spor Fatih Terim Hakan Kutlu Abdullah Avcı Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Samsun Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... Eskişehir'de itfaiye aracı işçi servisi ile çarpıştı: 1 ölü, 11 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.3.2021 11:32:08. #1.14#
title