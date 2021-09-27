İTFAİYE HAFTASINDA ÇOCUKLARA SURVİVOR TADINDA ETKİNLİK - Haberler
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İTFAİYE HAFTASINDA ÇOCUKLARA SURVİVOR TADINDA ETKİNLİK

Habermetre - Haberler | Toplum
İTFAİYE HAFTASINDA ÇOCUKLARA SURVİVOR TADINDA ETKİNLİK

İTFAİYE HAFTASINDA ÇOCUKLARA SURVİVOR TADINDA ETKİNLİKYalova Belediyesi, İtfaiye Haftası nedeniyle çocuklara Survivor tadında bir program hazırladı.

YALOVA (Habermetre) - İTFAİYE HAFTASINDA ÇOCUKLARA SURVİVOR TADINDA ETKİNLİK

Yalova Belediyesi, İtfaiye Haftası nedeniyle çocuklara Survivor tadında bir program hazırladı. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanında çocuklara özel olarak itfaiye eğitimi ve yangın esnasında kullanılan malzemelerin tanıtımı yapıldı. Maket itfaiye aracı, oyun parkuru ve oyun arabaları çocuklarla buluştu. Yalova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personelleri tarafından çocuklara hem teorik hem de uygulamalı olarak yangın söndürme yöntemleri eğlenceli bir şekilde anlatıldı. Gün boyu devam eden programlara Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk da katıldı. Hem çocuklarla buluştu hem onlarla birlikte oyun oynadı. Toplam 1000 çocuk etkinliğe katıldı. Katılan çocuklar "Küçük İtfaiyeci" başarı sertifikalarını İtfaiye personellerin elinden aldı.

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Haber: İTFAİYE HAFTASINDA ÇOCUKLARA SURVİVOR TADINDA ETKİNLİK - Haberler
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