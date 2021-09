İTFAİYE HAFTASI KUTLU OLSUN

İTFAİYE HAFTASI KUTLU OLSUNBelediye Başkanımız Celal Köse İtfaiye Haftası münasebetiyle İtfaiye Müdürlüğümüze bağlı mesai arkadaşlarımızla bir araya gelerek günlerini kutladı. Her türlü afette fedakarca mücadele veren İtfaiyecilerimizin her birini ayrı ayrı dinleyen Başkanımız Köse günün anlam ve önemini vurgulayan açıklamalarda bulundu. Başkanımız, "Can ve mal güvenliğimiz için çalışan, yangında, afette ve her türlü acil durumda canlarını hiçe sayarak görev yapan İtfaiye Müdürlüğümüze bağlı çalışan mesai arkadaşlarımızla bir araya gelerek İtfaiye Haftalarını kutladık. Her durumda göreve hazır olan, değerli İtfaiye çalışanlarımıza hizmetleri için teşekkür ediyor, İtfaiyecilik Haftalarını kutluyorum. Rabbim, kazasız belasız hizmet etmeyi nasip eylesin. " dedi.

