İtfaiye Görevlileri Yaralı Leylek İçin Seferber Oldu

İtfaiye görevlileri yaralı leylek için seferber oldu

Konya'nın Beyşehir ilçesinde ayağından yaralandıktan sonra itfaiyenin kurtardığı leylek tedavisinin ardından tekrar yuvasına bırakılacak



KONYA - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, yuvasındaki ipe dolanarak ayağından yaralanan leyleğe yardım etmek için itfaiye ekipleri seferber oldu.

Atatürk Caddesi üzerinde bir alışveriş merkezinin bulunduğu binanın çatısındaki bacada bulunan yuvadaki leyleğin ayağının ipe dolandığını ve acı içerisinde çırpındığını fark eden iş yeri sahibi Cemal Ağrıs, durumu itfaiye ekiplerine haber vererek yardım talebinde bulundu. İhbar üzerine adrese yönlendirilen Konya Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye aracı, çatıya merdiven uzatarak leyleği bacadaki yuvasında dolandığı ipten kurtarmayı başardı. Ayakları kanlar içerisinde kaldığı gözlenen leyleğin sağ ayağından yaralı olduğunu tespit eden itfaiye ekipleri, yuvadan indirdikten sonra hemen karşı binada bulunan bir veterinere ait iş yerine götürdü. Burada leyleğe yardım edecek veterinerin olmaması üzerine itfaiye görevlileri, bir elektrikli bisiklete binerek yanlarına aldıkları yaralı leyleği başka bir veterinere götürdü. Yaralı leyleğin sağ ayağında kırık olduğu öğrenilirken, tedavisinin ardından yeniden yuvasına bırakılacağı belirtildi.