İtfaiye görevlileri Abide Meydanı'nı dezenfekte etti Ağrı'da koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında itfaiye ekiplerince Abide Meydanı yıkanarak temizlik çalışması yapıldı.

Ağrı'da koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında itfaiye ekiplerince Abide Meydanı yıkanarak temizlik çalışması yapıldı.

Ağrı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında cadde ve sokaklardaki temizlik çalışmasını sürdürüyor.

Ekipler, Atatürk Anıtı'nında bulunduğu Abide Meydanı'nda deterjan döküp yerleri fırçallayla yıkayarak temizlik çalışması yaptı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün heykelini de yıkayan ekipler, çalışma sonunda 'Biz sizler için dışarıdayız, sizde lütfen evde kalın' mesajı vererek vatandaşların evlerinde kalmalarını istedi.

Kaynak: AA