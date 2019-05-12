İtfaiye Erlerinin Zorlu Ramazan Mesaisi

Gece gündüz demeden her türlü olaya müdahale eden Mardin Büyükşehir Belediyesi Kızıltepe İtfaiye Amirliği ekipleri, mesai arkadaşları ile birlikte oruçlarını Türkçe, Kürtçe ve Arapça dua ederek açıyor.

Mardin'de her türlü zor şartlara rağmen canlarını hiçe sayarak görevlerini ifa eden itfaiye ekipleri, akşam saatlerinde nöbet arkadaşları ile birlikte oruçlarını açıyor. Gün içerisindeki çalışmalarının ardından itfaiye binasında kurdukları sofrada iftarlarını açan itfaiye ekipleri Türkçe, Kürtçe ve Arapça dua ederek hoşgörü örneği sergiliyor. Oruçlarını açtıkları sırada gelen ihbarlara kayıtsız kalmayan ekipler, iftarlarını yarıda bırakarak göreve çıkıyor.

Mardin'in tarım bölgesi olduğunu ifade eden itfaiye erlerinden Cesur Çakır, özellikle anız konusunda sorun yaşadıklarını söyledi. Çakır, "Ramazan ayının hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Anız yangınları çok olacaktır. Canlılara zarar vermemeleri, kendi mal varlıklarına zarar vermemelerini, milletimizin daha duyarlı olmalarını temenni ediyoruz, hayırlı Ramazanlar diliyoruz" dedi. - MARDİN

Kaynak: İHA