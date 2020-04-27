İtfaiye erlerinin Ramazan mesaisi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› İtfaiye erlerinin Ramazan mesaisi - Haber
İtfaiye, Uşak, Haber

İtfaiye erlerinin Ramazan mesaisi

İtfaiye erlerinin Ramazan mesaisi İftar sofrasında dahi tek düşünceleri vatandaşların can ve mal güvenliği İtfaiye erleri iftar saatinde dahi hazır kıta görevlerinin başında Uşak'ta 7 gün 24 saat esasıyla çalışan itfaiye erleri oruçlarını akşam nöbeti esnasında görevlerinin başında açtı.

27.04.2020 11:27 | Son Güncelleme: 27.04.2020 11:29
İtfaiye erlerinin Ramazan mesaisi

İtfaiye erlerinin Ramazan mesaisi

İftar sofrasında dahi tek düşünceleri vatandaşların can ve mal güvenliği

İtfaiye erleri iftar saatinde dahi hazır kıta görevlerinin başında

UŞAK - Uşak'ta 7 gün 24 saat esasıyla çalışan itfaiye erleri oruçlarını akşam nöbeti esnasında görevlerinin başında açtı. İftar saatinde dahi kulakları telsizde olan itfaiye erleri gelen bütün ihbarları değerlendirip vatandaşların can ve mal güvenlikleri için Ramazan'da fedakar bir şekilde çalışıyorlar.

Uşak İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı itfaiye ekipleri akşam nöbeti esnasında oruçlarını açmak için hep birlikte hazırlıklara başladı. Ekip içindeki bazı itfaiyeciler yemek hazırlarken bazısı ise masaları hazırladı. Sosyal mesafe kuralına uyarak sıraya giren itfaiye erleri yemeklerini alarak masalara oturdu. Ezanın okunmasıyla birlikte masaları başında yemek duası yapan erler bunun ardından oruçlarını açtı. Yemek esnasında dahi kulakları telsizde olan erler olası bir ihbara karşı her daim hazır bekliyor.

"Oruçlu olmak bizi etkilemiyor"

Uşak İtfaiye Müdürlüğü İtfaiye Amiri Şemseddin Gedik, 7 gün 24 saat olduğu gibi Ramazan ayında da ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, "Oruçlarımızı tutuyoruz, arkadaşlarımızla birlikte burada açıyoruz. Sahurda olsun iftarda olsun gözümüz kulağımız telefonlarda, telsizlerde. Yemek yerken dahi gelen telefonlara, anonslara göre hemen olay yerlerine intikal etmek durumundayız. Ramazan ayı biz itfaiyecilere herhangi bir sıkıntı yaratmıyor, herkesin içi ferah olsun. Oruçlu olsak da bu bizi hiçbir zaman etkilemiyor. Bütün arkadaşlarımızla birlikte halka hizmete her zaman varız" şeklinde konuştu.

İtfaiye erlerinin Ramazan mesaisi

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör'den Survivor Aycan'a tepki Haber
A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör'den Survivor Aycan'a tepki
Hindistan'da koronavirüs sebebiyle bir okulda karantinaya alınan kadına, üç kişi tecavüz etti Haber
Hindistan'da koronavirüs sebebiyle bir okulda karantinaya alınan kadına, üç kişi tecavüz etti
Türk milletini suçlayan Kim Kardashian, kendisine tepki gösteren Hanife Gürdal'ın eşine 'Aptallar topluluğu' deyip engelledi Haber
Türk milletini suçlayan Kim Kardashian, kendisine tepki gösteren Hanife Gürdal'ın eşine "Aptallar topluluğu"...
Acun Ilıcalı, oyunu bırakan Nisa'ya resti çekti: Biz kimseyi zorla tutmuyoruz Haber
Acun Ilıcalı, oyunu bırakan Nisa'ya resti çekti: Biz kimseyi zorla tutmuyoruz
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: İç turizmi mayıs ayı sonunda başlatmayı düşünüyoruz Haber
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: İç turizmi mayıs ayı sonunda başlatmayı düşünüyoruz
Trabzon'da koronavirüsten hayatını kaybeden hastanın yakınları kadın doktora saldırdı Haber
Trabzon'da koronavirüsten hayatını kaybeden hastanın yakınları kadın doktora saldırdı
Manisa'da hastaneden kaçmaya çalışan kişi dördüncü kattan atlayınca öldü
Manisa'da hastaneden kaçmaya çalışan kişi dördüncü kattan atlayınca öldü
Menajeri, Gomis'i Fenerbahçe'ye önerdi
Menajeri, Gomis'i Fenerbahçe'ye önerdi
Kazada hayatını kaybeden gencin, okuldaki cenaze provası görüntüleri ortaya çıktı
Kazada hayatını kaybeden gencin, okuldaki cenaze provası görüntüleri ortaya çıktı
Haftaya yükselişle başlayan Borsa İstanbul 1,5 ay sonra 100 bin puanın üzerine çıktı
Haftaya yükselişle başlayan Borsa İstanbul 1,5 ay sonra 100 bin puanın üzerine çıktı
Acun Ilıcalı, Aycan'ın arkadaşıyla olan gizli konuşmasının sırrını çözdü: Da Vinci'nin şifresi gibiydi
Acun Ilıcalı, Aycan'ın arkadaşıyla olan gizli konuşmasının sırrını çözdü: Da Vinci'nin şifresi gibiydi
Avcılar'da vatandaşları şaşırtan görüntü; ağaçlar papağanla doldu
Avcılar'da vatandaşları şaşırtan görüntü; ağaçlar papağanla doldu
İsrail Meclisi'nde, Arap milletvekilinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övmesi tartışma yarattı
İsrail Meclisi'nde, Arap milletvekilinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övmesi tartışma yarattı
1000 TL'lik yardıma başvurduğu söylenen Samsun'daki Ferrari sahibi suskunluğunu bozdu: Ben değilim
1000 TL'lik yardıma başvurduğu söylenen Samsun'daki Ferrari sahibi suskunluğunu bozdu: Ben değilim
Özgü Namal'dan 6 yıl sonra sürpriz karar! Rekor ücretle setlere geri dönüyor
Özgü Namal'dan 6 yıl sonra sürpriz karar! Rekor ücretle setlere geri dönüyor
Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 385,7 liradan işlem görüyor
Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 385,7 liradan işlem görüyor
74 yaşındaki Ajda Pekkan'dan kürtaj itirafı: 6 kez çocuk aldırdım
74 yaşındaki Ajda Pekkan'dan kürtaj itirafı: 6 kez çocuk aldırdım
ABD'de TIR şoförü olan Tolga Karel, koronavirüs nedeniyle yaşadığı zorlukları anlattı: TIR ile 12 ceset taşıdım
ABD'de TIR şoförü olan Tolga Karel, koronavirüs nedeniyle yaşadığı zorlukları anlattı: TIR ile 12 ceset taşıdım
İstanbul'da geniş çaplı elektrik kesintisi! 13 ilçeye belirli saatlerde elektrik verilmeyecek
İstanbul'da geniş çaplı elektrik kesintisi! 13 ilçeye belirli saatlerde elektrik verilmeyecek
Eşini ve baldızını bıçaklayan koca: Beni aldatıyordu, şimdi çocuklarıma ne olacak?
Eşini ve baldızını bıçaklayan koca: Beni aldatıyordu, şimdi çocuklarıma ne olacak?
Türk hastanın ambulans uçakla Türkiye'ye getirilmesi İsveç basınında büyük ses getirdi
Türk hastanın ambulans uçakla Türkiye'ye getirilmesi İsveç basınında büyük ses getirdi
Son Dakika: Sokağa çıkma yasağına uymayan 35 bin 422 kişiye ceza kesildi
Son Dakika: Sokağa çıkma yasağına uymayan 35 bin 422 kişiye ceza kesildi
İstanbul'da bir kişinin yaralandığı silahlı çatışma kameraya yansıdı
İstanbul'da bir kişinin yaralandığı silahlı çatışma kameraya yansıdı
1-2-3 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı masada! Gözler Erdoğan'a çevrildi
1-2-3 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı masada! Gözler Erdoğan'a çevrildi
Araç sahipleri dikkat! Benzine 9 kuruş indirim geliyor
Araç sahipleri dikkat! Benzine 9 kuruş indirim geliyor
Dünya Sağlık Örgütü'nün Türk yetkilisi Dr. Emiroğlu: Aşı için önceliğimiz ulaşım sıkıntısı yaşayan ülkeler olacak
Dünya Sağlık Örgütü'nün Türk yetkilisi Dr. Emiroğlu: Aşı için önceliğimiz ulaşım sıkıntısı yaşayan ülkeler...
Kim Kardashian'ın 1915 Ermeni Olayları ile ilgili skandal paylaşımına ilk tepki Demet Akalın'dan geldi: Biz barbar değiliz
Kim Kardashian'ın 1915 Ermeni Olayları ile ilgili skandal paylaşımına ilk tepki Demet Akalın'dan geldi: Biz...
Bakan Koca'dan kalabalık iftar uyarısı: Biri tuz yerine koronavirüs uzatabilir
Bakan Koca'dan kalabalık iftar uyarısı: Biri tuz yerine koronavirüs uzatabilir
Bayburt'taki bir huzurevinde 35 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Bayburt'taki bir huzurevinde 35 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Annesinin adı kütüğe yanlış yazılan talihsiz vatandaş, koronavirüs yardımlarından faydalanamıyor
Annesinin adı kütüğe yanlış yazılan talihsiz vatandaş, koronavirüs yardımlarından faydalanamıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ekrem İmamoğlu Devlet Bahçeli Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Harun Tan Acun Ilıcalı Cengiz Kurtoğlu Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Ali Koç Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Roberto Carlos
Daha Fazla İsveç Avrupa Ankara Futbolcu
Şu an buradasınız: İtfaiye erlerinin Ramazan mesaisi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.4.2020 12:28:42. #1.15#
title