İtfaiye erlerine ip teknikleri eğitimi verildi
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İtfaiye erlerine ip teknikleri eğitimi verildi

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İtfaiye erlerine ip teknikleri eğitimi verildi

Adıyaman İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından Kahta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine 6 gün süren ip teknikleri eğitimi verildi.

Barışmak için gittiği kız arkadaşı kapıyı açmayınca silahla kendini vurdu
Barışmak için gittiği kız arkadaşı kapıyı açmayınca silahla kendini vurdu

Adıyaman İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından Kahta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine 6 gün süren ip teknikleri eğitimi verildi.

Adıyaman İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) müdahale kapasitesini artırmak, meydana gelmesi muhtemel acil durumlara hızlı ve etkin müdahale etmek adına, paydaşlarıyla ortak çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda AFAD'a bağlı müdahale ekibi tarafından Kahta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine arama ve kurtarma faaliyetlerinde kullanılan iplerin teknik özellikleri, yüksek açı kurtarma, ip bağlama, yaralı taşıma ve ip ile iniş teknikleri teorik ve uygulamalı olarak aktarıldı.

6 gün süren eğitimin kendileri açısından çok faydalı geçtiğini ifade eden Kahta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Ekipleri, bu ve benzeri eğitimlerinin belirli aralıklarla devam edeceğini ifade ettiler. - ADIYAMAN

İtfaiye erlerine ip teknikleri eğitimi verildi
İtfaiye erlerine ip teknikleri eğitimi verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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