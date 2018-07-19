İtfaiye Erlerinden Keçi Kurtarma Operasyonu

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde fosseptik borusuna düşen keçiyi kurtarmak seferber olan itfaiye erleri saatler süren çalışmalarının ardından keçiyi düştüğü çukurdan çıkardı.

Kızıltepe İtfaiye Amirliğine gelen ihbar üzerine Turgut Özal Mahallesinde yeni yapılan fosseptik borusuna düşen keçi itfaiye erleri tarafından yapılan kurtarma çalışması ile çukurdan çıkarıldı. Kızıltepe itfaiye erleri keçiyi kurtarmak için saatlerce uğraştı. Önce kuyuya girme planları yapan itfaiyeciler keçiye zarar vermeden kuyunun etrafını kazarak tünel oluşturdu. Kepçe yardımı ile kazılan tünelle keçinin hava alacağı alan açın itfaiye erleri ardından keçiyi çıkarmak için iplerle kuyuya indi. Keçiyi başarılı operasyon ile çukurdan çıkaran itfaiyeciler ardından keçi ile hatıra pozu çektirdi. Keçi yeniden doğal ortamına bırakıldı. - MARDİN