İtfaiye erleri yavru tilki için seferber oldu İtfaiye erleri yavru tilki için seferber oldu Adana'nın Feke ilçesine bağlı İncirci mahallesinde dağlık alanda su kuyusuna düşen yavru tilkinin imdadına itfaiye erleri yetişti.

İtfaiye erleri yavru tilki için seferber oldu ADANA - Adana'nın Feke ilçesine bağlı İncirci mahallesinde dağlık alanda su kuyusuna düşen yavru tilkinin imdadına itfaiye erleri yetişti. Feke ilçesine bağlı İncirci mahallesinden gelen ihbara koşan Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye erleri onlarca metre yürüyerek kuyunun bulunduğu alana ulaştı. Mahalle sakinlerinin itfaiye ekiplerine haber vermesi üzerine yapılan kurtarma çalışmasında yaklaşık 3 metre derinliğinde bulunan su kuyusunda çaresizce bekleyen yavru tilki itfaye ekiplerinin çalışması ile boş kuyudan çıkarılarak doğal ortamına bırakıldı. Kurtarma çalışmasının ardından doğa bırakılan tilki arkasına bile bakmadan ormana koştu. Kaynak: İHA