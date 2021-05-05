İtfaiye erleri sahuru yangın yerinde yaptı
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İtfaiye erleri sahuru yangın yerinde yaptı

İtfaiye erleri sahuru yangın yerinde yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler gece saatlerinde çıkan yangını söndürmelerinin ardından sahuru yangın yerinde yaptılar.

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler gece saatlerinde çıkan yangını söndürmelerinin ardından sahuru yangın yerinde yaptılar.

Samsun'da bugün gece saatlerinde Canik Eski Sanayi Sitesi'nde bir iş yerinde yangın çıktı. Vatandaşların haber vermesiyle konu itfaiye ekiplerine intikal etti. Ekipler yangın söndürme araçlarıyla yola çıkarak kısa sürede iş yerine ulaştı. Yangın çok fazla büyümeden önlendi. Soğutma çalışmalarını da tamamlayan ekipler tutacakları oruç için hazırlığa başladı. İtfaiye erleri sabaha az bir vakit kalması nedeniyle sahurunu yangın yerinde yaptı. Ortaya serdikleri yiyecekleri kaldırıma oturarak yediler.

Bu anların fotoğrafını paylaşan Samsun Büyükşehir Belediyesi, "Ekiplerimize özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor, yangında zarar gören esnafımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" notunu düştü. - SAMSUN

İtfaiye erleri sahuru yangın yerinde yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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