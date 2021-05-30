İtfaiye erleri, duvar arasına sıkışan yavru kediyi kurtarıp, sahiplendi
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İtfaiye erleri, duvar arasına sıkışan yavru kediyi kurtarıp, sahiplendi

İtfaiye erleri, duvar arasına sıkışan yavru kediyi kurtarıp, sahiplendi
Demirören Haber Ajansı / Barış Kul - Haberler | Güncel

VAN'ın Erciş ilçesinde ATM ile duvar arasındaki boşlukta sıkışan yavru kediyi, itfaiye kurtardı.

VAN'ın Erciş ilçesinde ATM ile  duvar arasındaki boşlukta sıkışan yavru kediyi, itfaiye kurtardı. Ekipler, kurtardıkları kediyi sahiplenip, İtfaiye Grup Amirliğine götürdü.

Erciş ilçesinin Van Yolu Caddesi'nden geçenler, ATM'nin bulunduğu duvarla arasındaki boşluktan kedi sesi geldiğini fark etti. Sesin geldiği yere bakan vatandaşlar, boşlukta yavru bir kedinin sıkışıp, mahsur kaldığını gördü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye yaklaşık 1 saatlik çalışmayla kediyi, bulunduğu yerden çıkardı. Ekipler, kurtardıkları kediyi sahiplendi. Erciş İtfaiye Grup Amirliğinde görevli itfaiye eri Hatip Yıldız, "Arkadaşlarımla bu yavru kediyi sahiplendik, kendimiz bakmak istiyoruz" dedi.


İtfaiye erleri, duvar arasına sıkışan yavru kediyi kurtarıp, sahiplendi
İtfaiye erleri, duvar arasına sıkışan yavru kediyi kurtarıp, sahiplendi
İtfaiye erleri, duvar arasına sıkışan yavru kediyi kurtarıp, sahiplendi
İtfaiye erleri, duvar arasına sıkışan yavru kediyi kurtarıp, sahiplendi
İtfaiye erleri, duvar arasına sıkışan yavru kediyi kurtarıp, sahiplendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Barış Kul

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