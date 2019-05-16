İtfaiye Erleri Bu Kez Su Oluğuna Sıkışan Şahini Kurtardı

Mardin'de bir otelin çatısındaki su oluğuna sıkışan şahin itfaiye erleri tarafından kurtarıldı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir otelin çatısındaki su oluğuna sıkışan şahin'i görenler otel işletmecisi itfaiye ekiplerine haber verdi. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Kızıltepe İtfaiye amirliği ekipleri su oluğuna sıkışmış şahini kurtararak doğaya bıraktı. - MARDİN

Kaynak: İHA