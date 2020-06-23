İtfaiye erinin dakikalarca kalp masajı ve suni teneffüs yaptığı kuş kurtarılamadı
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İtfaiye erinin dakikalarca kalp masajı ve suni teneffüs yaptığı kuş kurtarılamadı

İtfaiye erinin dakikalarca kalp masajı ve suni teneffüs yaptığı kuş kurtarılamadı Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde ayağı çatı saçağına sıkışan kuşu bulunduğu yerden kurtaran itfaiye eri, kalbi duran minik hayvana dakikalarca kalp masajı ve suni teneffüs yaptı.

23.06.2020 13:26 | Son Güncelleme: 23.06.2020 13:53

İtfaiye erinin dakikalarca kalp masajı ve suni teneffüs yaptığı kuş kurtarılamadı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde ayağı çatı saçağına sıkışan kuşu bulunduğu yerden kurtaran itfaiye eri, kalbi duran minik hayvana dakikalarca kalp masajı ve suni teneffüs yaptı. Kuşu hayata geri döndüremeyen itfaiye eri üzüntü yaşadı.

Olay Kozlu ilçesine bağlı Merkez Mahallesi Ocak Caddesi'nde yaşandı. Bir kuşun ayağının çatı saçağına sıkıştığını fark eden mahalle sakinleri 112 acil yardım ekibini aradı. Komuta merkezinin durumu bildirmesi üzerine itfaiye ekipleri bölgeye hareket etti.

Kısa süre sonra olay yerine gelen ekipler, itfaiye merdivenini açarak çatının bulunduğu yere yükseldi. Kuşu dikkatle sıkıştığı yerden kurtaran itfaiye eri Eren Arslanyılmaz, minik hayvanın kalbinin durduğunu fark edince hemen merdivenle aşağıya indi.

Kuşu bir taşın üzerine koyarak kalp masajına başlayan itfaiye eri, zaman zaman suni teneffüs yaptı. Ancak tüm çabalar sonuçsuz kaldı. Kuşu geri döndüremeyen itfaiye eri Arslanyılmaz, üzüntüsünü şöyle anlattı:

"112 çağrı merkezine gelen ihbarla olay yerine gittik. Merkez Mahalesi Ocak Caddesi'nde meydana geldi. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gittik. Kuşun çatı saçağından sarktığını gördük. Kötü bir durumdu. Kuş çırpınıyordu. Arkadaşlarımızla beraber merdiven açtık. Kuşu bulunduğu yerden kurtardık. Kuş o anda yaşıyordu ancak hayattaki son saniyeleriydi. Kuşu kurtarıp elime aldığımda kalbinin durduğunu fark ettim. Aşağıya inip acele kalp masajı ve akabinde suni teneffüs yaptık. Hayata döndürmeye çalıştık. Fakat yaşama tutunamadı. Kaybettik. Gönül isterdi ki o da hayata dönsün, nefes alsın. Maalesef çabalarımız sonuç vermedi."

İtfaiye erinin dakikalarca kalp masajı ve suni teneffüs yaptığı kuş kurtarılamadı

Kaynak: İHA

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