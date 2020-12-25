İtfaiye erinin Çoruh Nehri'ne girerek sudan çıkardığı karaca kurtarılamadı
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İtfaiye erinin Çoruh Nehri'ne girerek sudan çıkardığı karaca kurtarılamadı

25.12.2020 11:55 | Son Güncelleme: 25.12.2020 11:59
İtfaiye erinin Çoruh Nehri'ne girerek sudan çıkardığı karaca kurtarılamadı

Artvin'in Borçka ilçesinde Çoruh Nehri'ne düşen ve itfaiye eri tarafından sudan çıkarılan karaca öldü.

Artvin'in Borçka ilçesinde Çoruh Nehri'ne düşen ve itfaiye eri tarafından sudan çıkarılan karaca öldü.

Edinilen bilgiye göre ilçe merkezinden geçen Çoruh Nehri'ne düşen karacayı gören vatandaşlar durumu Borçka Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi.

İhbar özerine ekipler bölgeye gitti.

İtfaiye çalışanlarından Memduh Kurtuluş karacanın suda sürüklendiğini görünce soğuk havaya aldırış etmeden nehre girerek hayvana ulaştı.

Bir süre yüzdükten sonra karacayı nehir kenarına getiren Kurtuluş, arkadaşlarının da yardımlarıyla hayvanı sudan çıkarmayı başardı.

Sudan çıkarılan karaca veteriner hekimlerim müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Okur

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