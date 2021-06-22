Son dakika haberleri | İtfaiye erinden yamaç paraşütü ile evlilik teklifi
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Son dakika haberleri | İtfaiye erinden yamaç paraşütü ile evlilik teklifi

İhlas Haber Ajansı / Alican Gümüş - Haberler | Yaşam

Gelen son dakika haberine göre İtfaiye erinden yamaç paraşütü ile evlilik teklifi Hatay'ın Samandağ ilçesinde İtfaiye eri olarak görev yapan Sercan Sıyrık aşık olduğu Kübra Cingöz'e Kapısuyu Mahallesinde bulunan dağ eteklerinden atladıkları yamaç paraşütütle gökyüzünde seyrederken Dünyanın en uzun sahillerinden biri...

İtfaiye erinden yamaç paraşütü ile evlilik teklifi

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde İtfaiye eri olarak görev yapan Sercan Sıyrık aşık olduğu Kübra Cingöz'e Kapısuyu Mahallesinde bulunan dağ eteklerinden atladıkları yamaç paraşütütle gökyüzünde seyrederken Dünyanın en uzun sahillerinden biri olan Samandağ Sahiline inerek evlenme teklif etti.

Sercan Sıyrık, yamaç paraşütü pilotu Yücel, Fiktet ve Barış ile görüşerek; kız arkadaşına gökyüzünde sürpriz bir evlilik teklifinde bulunmak istediğini, yardım etmelerini istedi. Planlar yapıldıktan sonra Sercan Sıyrık, kız arkadaşına yamaç paraşütü inme teklifinde bulundu. Çift, paraşüt pilotları eşliğinde ayrı ayrı atladı.

Çevlik sahiline iniş yapan Sercan Sıyrık diz çökerek teklifte bulundu. "Evet" cevabının ardından tektaş yüzük taktı. Teklif esnasında hazır bulunan çiftin arkadaşları meşaleler yakarken, çevredeki vatandaşlar bu anı ilgiyle izledi.

Sercan Sıyrık,Böyle bir organizasyon için öncelikle hepinize teşekkür ediyorum. Yamaç paraşütü pilot arkadaşlarımız Fikret, Barış ve Yücel arkadaşlarımız böyle bir fikir bana sundular. Böyle bir mutluluğu gökyüzünde birleştirmek istedik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. dedi

Kübra Cingöz ise, Çok mutluyum, böyle bir şey beklemiyordum.Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim.

Son dakika haberleri | İtfaiye erinden yamaç paraşütü ile evlilik teklifi
Son dakika haberleri | İtfaiye erinden yamaç paraşütü ile evlilik teklifi
Son dakika haberleri | İtfaiye erinden yamaç paraşütü ile evlilik teklifi
Son dakika haberleri | İtfaiye erinden yamaç paraşütü ile evlilik teklifi
Son dakika haberleri | İtfaiye erinden yamaç paraşütü ile evlilik teklifi
Son dakika haberleri | İtfaiye erinden yamaç paraşütü ile evlilik teklifi
Son dakika haberleri | İtfaiye erinden yamaç paraşütü ile evlilik teklifi
Son dakika haberleri | İtfaiye erinden yamaç paraşütü ile evlilik teklifi
Son dakika haberleri | İtfaiye erinden yamaç paraşütü ile evlilik teklifi
Son dakika haberleri | İtfaiye erinden yamaç paraşütü ile evlilik teklifi
Son dakika haberleri | İtfaiye erinden yamaç paraşütü ile evlilik teklifi
Son dakika haberleri | İtfaiye erinden yamaç paraşütü ile evlilik teklifi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Alican Gümüş

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