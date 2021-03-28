İtfaiye erinden asansörde mahsur bıraktığı kız arkadaşına sürpriz evlenme teklifi
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İtfaiye erinden asansörde mahsur bıraktığı kız arkadaşına sürpriz evlenme teklifi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
İtfaiye erinden asansörde mahsur bıraktığı kız arkadaşına sürpriz evlenme teklifi

Bolu'da, itfaiye eri Çağatay Depe asansörde mahsur bıraktığı kız arkadaşını ekip arkadaşlarıyla birlikte kurtararak sürpriz evlenme teklifi yaptı.

Bolu'da, itfaiye eri Çağatay Depe asansörde mahsur bıraktığı kız arkadaşını ekip arkadaşlarıyla birlikte kurtararak sürpriz evlenme teklifi yaptı. Asansörde korku dolu anlar yaşayan genç kız kurtarıldığı anda karşılaştığı manzarayla büyük mutluluk yaşadı.

Bolu İtfaiye Müdürlüğü personeli Çağatay Depe (25) arkadaşlarıyla birlikte bir süredir birlikte olduğu kız arkadaşı Neslihan Saklı'ya (23) sürpriz evlenme teklifi hazırladı. Depe, kız arkdaşının asansöre binmesini bekledikten sonra apartmanın elektriğini keserek Neslihan Saklı'yı asansörde mahsur bıraktı. Korku dolu anlar yaşayan Saklı, itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Depe'nin hazırladığı sürpriz evlenme teklifinden haberdar olan itfaiye çalışanları Saklı'nın mahsur kaldığı apartmana gelerek kurtarma çalışması başlattı. İtfaiyenin asansör kapısını açtığı sırada elindeki yüzükle dizlerinin üzerine çöken Depe, kız arkadaşını gördüğü sırada 'benimle bir ömür geçirir misin?' diyerek evlenme teklifi etti.

Neslihan Saklı, korku dolu anlarının ardından karşısında gördüğü manzara karşısında büyük bir mutluluk yaşadı. Depe'ye sarılan genç kız evlenme teklifini kabul etti. Saklı, "Asansörde kalınca korktum. Ama hiç böyle bir şey beklemiyordum. Çok mutlu oldum" dedi.

Evlenme teklifini mesleğiyle birleştiren Çağatay Depe ise, "Böyle bir şey yaparken çok düşündüm. Sevdiğim mesleği evlenme teklifiyle birleştirmeyi düşündüm. İnşallah bir ömür boyu beraber oluruz. Bir ömür boyu beraber yaşlanırız. Tek temennim bu" şeklinde konuştu.

(Faruk Çidem/İHA)

İtfaiye erinden asansörde mahsur bıraktığı kız arkadaşına sürpriz evlenme teklifi
İtfaiye erinden asansörde mahsur bıraktığı kız arkadaşına sürpriz evlenme teklifi
İtfaiye erinden asansörde mahsur bıraktığı kız arkadaşına sürpriz evlenme teklifi
İtfaiye erinden asansörde mahsur bıraktığı kız arkadaşına sürpriz evlenme teklifi
İtfaiye erinden asansörde mahsur bıraktığı kız arkadaşına sürpriz evlenme teklifi
İtfaiye erinden asansörde mahsur bıraktığı kız arkadaşına sürpriz evlenme teklifi
İtfaiye erinden asansörde mahsur bıraktığı kız arkadaşına sürpriz evlenme teklifi
İtfaiye erinden asansörde mahsur bıraktığı kız arkadaşına sürpriz evlenme teklifi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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