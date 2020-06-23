İtfaiye eri, suni teneffüs ve kalp masajı yaptığı kuşu kurtaramadı ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde itfaiye eri, sıkıştığı yerden kurtardığı serçeye, suni teneffüs ve kalp masajı yaptı.

ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde itfaiye eri, sıkıştığı yerden kurtardığı serçeye, suni teneffüs ve kalp masajı yaptı. Serçe, bu müdahalelere rağmen öldü. Merkez Mahallesi Ocak Caddesi'nde, binanın çatı sacına kuş sıkıştığı ihbarını alan itfaiye ekibi, kısa sürede olay yerine geldi. İtfaiye aracındaki merdivenle çatıya ulaşan itfaiye eri Eren Arslanyılmaz, kalbi duran serçeyi canlandırmak için büyük mücadele verdi. Suni teneffüs ve kalp masajı yaptığı kuşun ölmesi üzerine Arslanyılmaz, büyük üzüntü yaşadı. Bu anlar, diğer itfaiye erinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: DHA