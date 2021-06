İtfaiye Eri Sınavına Girmeye Hak Kazananlar Açıklandı

İBB, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilecek 541 itfaiye eri için ön başvuruları aldı. Yazılı sınav, 10 Haziran 2021 Perşembe günü Dr. Mimar Kadir TOPBAŞ Gösteri ve Sanat Merkezi'nde; uygulama sınavı ise 11/6/2021-16/7/2021 tarihleri arasında Zabıta Dairesi Başkanlığı Zeytinburnu yerleşkesinde (Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı Zeytinburnu İstasyonu karşısı) yapılacak. tanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB), münhal bulunan itfaiye Eri kadroları için 25/5/2021 - 1/6/2021 tarihleri arasında https://www. turkiye. gov. tr/ adresi üzerinden elektronik ortamda ön başvuruları aldı. Sınava 18 bin 934 kişi başvurdu. Bunlardan 7379 adayın şartları taşıdığı tespit edildi.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde ve sınav ilanında belirtilen özel şartlar gereğince, 25/5/2021 - 1/6/2021 tarihleri arasında elektronik ortamda başvuru yapan adaylar için, 2020 yılı KPSS puanına göre puan sıralaması (öğrenim düzeylerine göre) ilan edilen kadronun 5 katı olarak yapıldı.

Sıralamaya giren 2682 aday, 10/6/2021 tarihinde yazılı sınava ve 11/6/2021 - 16/7/2021 tarihleri arası mesai günlerinde yapılacak uygulamalı sınava alınacak.

Sınav, yazılı (çoktan seçmeli test usulü) ve uygulamalı olmak üzere iki aşamalı olarak yapılacak.

Yazılı sınav, 10/6/2021 tarihinde 10. 30 - 12. 30 saatleri arasında Yenikapı Etkinlik Alanı Cerrahpaşa Mahallesi Kennedy Caddesi No: 46 Fatih İstanbul adresinde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Dr. Mimar Kadir TOPBAŞ Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yapılacak.

İtfaiye Eri kadroları için uygulamalı sınav ise 11/6/2021 - 16/7/2021 tarihleri arasında, Zabıta Dairesi Başkanlığı Zeytinburnu yerleşkesinde (Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı Zeytinburnu İstasyonu karşısı) gerçekleştirilecek.

Dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgını nedeniyle yazılı ve uygulama sınavına girmeye hak kazanan adaylar, sınav giriş belgelerini e-Devlet üzerinden temin edecekler.

Uygulamalı sınava girecek adayların, sınav öncesi boy/kilo ölçümü yapılacağından sınav başlama saatinden en az 30 dakika önce, https://www. turkiye. gov. tr/ adresi üzerinden elektronik ortamda aldıkları Başvuru Formu ile birlikte hazır bulunmaları gerekiyor.

Sınava Girmeye Hak Kazanan Adayların Dikkat Edeceği Hususlar

Adaylar, yapılacak yazılı sınav için ilanı dikkatle inceleyeceklerdir. Aday, sınava girebilmek için SINAV GİRİŞ BELGESİ ile nüfus cüzdanı veya T. C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslını yanlarında bulundurmaları zorunludur. Sınav giriş belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaklardır. Sınava girerken, üzerinde T. C. Kimlik Numarası yazılı Nüfus Cüzdanınızı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartınızı veya geçerlilik süresi devam eden pasaportunuzu veya KKTC Kimlik Kartınızı yanınızda bulundurmanız gerekmektedir. Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf (Sınav günü sınav görevlilerinin sizi fotoğrafınızdan tanımakta güçlük çektiği takdirde sizi sınava almayabileceğini göz önünde bulundurunuz. ) ve T. C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi sınav günü itibarıyla geçerli olmalıdır. Üzerinde soğuk damga veya adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf veya T. C. Kimlik Numarası bulunmayan (T. C. Kimlik Numarası elle veya daktilo ile sonradan yazılmış veya ilave edilmiş olmamalıdır. ) nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaportlar kabul edilmeyecektir. Nüfus cüzdanında fotoğrafın olması zorunludur. Nüfus cüzdanında fotoğrafı olmayan adaylar, sınava alınmayacaklardır. Bu belgelerini eksiksiz olarak yanında bulundurmayan bir aday, mazereti ne olursa olsun, sınava alınmayacaktır. T. C. Kimlik Kartı edinme sürecinde, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen ve yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan fotoğraflı, imzalı-mühürlü/ barkodlu-karekodlu "Geçici Kimlik Belgesi"nin aslı geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilecektir. Bunların dışında; sürücü belgesi, meslek kimlik kartları vb. diğer tüm belgeler sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir. Sınava gireceğiniz binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile sınav gününden en az bir gün önce mutlaka gidip görünüz. Kimlik kontrolleri, üst arama ve salona yerleştirme işlemlerinin zamanında tamamlanabilmesi için sınav saatinden 45 dakika önce sınava gireceğiniz binanın kapısında hazır bulunulması gerekmektedir. Adayların, Sınav Merkezine girişte yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer elektronik eşya bulundurmaları yasaktır. Kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, peçete ve şeffaf pet şişe içerisindeki su kurumumuz tarafından temin edileceğinden; hiçbir araç, gereç, içecek ve yiyeceği sınava gireceğiniz binaya getirilmeyecektir. Sınavınızı tamamladıktan sonra cevap kağıdınızı ve soru kitapçığınızı (sayfaları eksiksiz olarak) salon görevlilerine teslim ediniz. Sıra üzerinde bırakılmayacaktır. Personel alım işleminin diğer aşamaları yapılacak sınava ve sonuçlarına bağlı olduğundan sınava katılmamaya yönelik olarak hiçbir mazeret kabul edilmeyecek. Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

