İtfaiye eri olmak için zorlu parkurda ter döküyorlar
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İtfaiye eri olmak için zorlu parkurda ter döküyorlar

İhlas Haber Ajansı / Bekir Tosun - Haberler | Yerel

- İtfaiyeci olmak için zorlu parkurda ter döküyorlar Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına 101 itfaiye eri alımı için uygulama parkurunda adaylar zorlu engelleri aşıyor.

- İtfaiyeci olmak için zorlu parkurda ter döküyorlar

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına 101 itfaiye eri alımı için uygulama parkurunda adaylar zorlu engelleri aşıyor.

MUĞLA - Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin İtfaiye eri alım sınavında adaylar itfaiye eri olabilmek için zorlu parkurlardan geçiyor.

14 Haziran'da başlayan ve 9 Temmuz tarihine kadar devam edecek uygulama parkuru ve mülakatlar sonrası başarılı olan 101 aday itfaiye eri olabilecek. 101 kişilik kadroya 850 başvuru yapılırken, bunlardan 505'i asil aday olarak uygulamalı parkur ve mülakata katılmaya hak kazandı.

Lise, herhangi bir Ön Lisans programı, itfaiyecilik ve yangın güvenliği veya sivil savunma ve itfaiyecilik Ön Lisans programlarının birinden mezun olan adaylar, sözlü mülakat ve itfaiye parkurunda kıyasıya mücadele diyor. Sınavlara erkeklerin yanı sıra kadın adaylar da aynı parkurda ter döküyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin İtfaiye Daire Başkanlığı yerleşkesinde yapılan sözlü ve uygulamalı sınavda adaylar, tecrübeli itfaiyecilerin hazırladığı dayanıklılık ve yeterlilik parkurlarında koşma, merdiven çıkma, engelleri atlama gibi çeşitli testlerden geçiriliyor. Adaylar uygulamaları parkurun ardından oluşturulan heyet önüne mülakata alınıyor.

Mülakatlar sonunda lise ve dengi okul mezunu 51 aday, herhangi bir Ön Lisans programından mezun 25 aday, İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği ve Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Ön Lisans mezunu 25 aday olmak üzere toplam 101 kişi itfaiye eri olmaya hak kazanacak.

İtfaiye eri olmak için zorlu parkurda ter döküyorlar
İtfaiye eri olmak için zorlu parkurda ter döküyorlar
İtfaiye eri olmak için zorlu parkurda ter döküyorlar
İtfaiye eri olmak için zorlu parkurda ter döküyorlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bekir Tosun

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