İtfaiye Eri Olmak İçin Ter Döküyorlar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul İtfaiyesi'ni daha güçlü yapmak ve halkımıza daha iyi hizmet verebilmek için 101 kadın olmak üzere toplam 541 yeni itfaiye erini göreve başlatacak.