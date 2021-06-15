İtfaiye Eri Olmak İçin Ter Döküyorlar
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İtfaiye Eri Olmak İçin Ter Döküyorlar

İtfaiye Eri Olmak İçin Ter Döküyorlar
Habermetre - Haberler | Toplum

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul İtfaiyesi'ni daha güçlü yapmak ve halkımıza daha iyi hizmet verebilmek için 101 kadın olmak üzere toplam 541 yeni itfaiye erini göreve başlatacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul İtfaiyesi'ni daha güçlü yapmak ve halkımıza daha iyi hizmet verebilmek için 101 kadın olmak üzere toplam 541 yeni itfaiye erini göreve başlatacak.

Zeytinburnu Zabıta Daire Başkanlığı Ek Hizmet Binası'nda kurulan özel parkurda, tecrübeli itfaiyeciler gözetiminde yarışan adaylar, koşma, su sıkma, merdivene tırmanıp asılı duran itfaiye hortumunu yukarı çekme, engelden atlama, ağırlık taşıma, barfiks ve mekik gibi çeşitli testlerden geçiyor.

Belirli sayıda sırayla alana çağrılan adaylar, 16 Temmuz tarihine kadar spor mülakatlarında ter dökmeye devam edecek.

Kaynak: Habermetre

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