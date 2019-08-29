29.08.2019 01:56

İtfaiye eri kediyi kurtardı elini kurtaramadı... O anlar kamerada

-Kedi kendisini kurtaran itfaiye erine saldırdı

DÜZCE - Düzce'de iki bina arasına sıkışan kediyi kurtarmak için vatandaş ve itfaiye seferber oldu. Kediyi sıkıştığı yerden çıkartan itfaiye eri, kediyi dışarı çıkarttığında korkan kedi itfaiye erinin eline saldırdı. Sıkıştığı yerden kurtarmaya çalışan vatandaşın elini parçalayan kedi sakinleşmeyince itfaiye erinin de elini ısırdı. İtfaiye eri kediyi kafese kapatarak kendisini kurtardı.

Olay; Düzce'de Cedidiye Mahallesi Necip Güney Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binada apartman görevlisi olarak çalışan Türkmen uyruklu Cabir Cavit, binanın yanında bulunan bir başka binanın arasındaki boşlukta kedi sesi duydu. 3 Gündür iki bina arasında yaşayan kedinin kendiliğinden çıkacağını düşünen Cavit, ekmek ve yiyecek vererek kediyi beslemeye başladı. Ancak kediye su veremeyen apartman görevlisi Cabir Cavit, durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri boş bir daireden apartman boşluğuna girerek kedinin bulunduğu yeri belirledi. Yapılan kurtarma çalışması sırasında hırçın kedi itfaiye ekiplerine yardımcı olan apartman görevlisi Cabir Cavit'in elini ısırıp tırmaladı. Hırçın kedi ayrıca bununla da kalmayarak elinde eldiven olan itfaiye erinin elini ısırmaya ve tırmalamaya çalıştı.

Bulunduğu yerden İtfaiye eri tarafından çıkartılan kedi, apartmanın dış kapısına geldiğinde aniden hırçınlaşarak kendisini kurtaran itfaiye erini elini ısırmaya çalıştı. Kendisini hırçın kedinin ısırıklarından ve tırmıklarından korumaya çalışan itfaiye eri uzun süre kedi ile mücadele etmek zorunda kaldı. Sonunda da hırçın kediyi sakinleştirmek mümkün olmayınca kedi kafese kapatıldı.

Apartman görevlisi Cabir Cavit, kediyi 3 gündür beslediklerini ifade ederek "3 Gündür iki bina arasında kedinin sesi geliyordu. Biz ekmek, et attık ancak su veremedik. Arkadaşa haber verdim sonra itfaiyeyi aradı. Kurtarmaya çalışırken de elimi dişledi ve yaralandım" dedi.

Kurtarılan kedi Düzce Belediyesi itfaiye ekiplerince koruma altına alınırken, kedinin elini ısırdığı apartman görevlisi ise Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldü.

Kaynak: İHA