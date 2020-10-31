İtfaiye eri, enkazda bulduğu altınları polise teslim etti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İtfaiye eri, enkazda bulduğu altınları polise teslim etti

31.10.2020 23:38 | Son Güncelleme: 31.10.2020 23:46
İtfaiye eri, enkazda bulduğu altınları polise teslim etti

İzmir Seferihisar merkezli 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından enkaz çalışmalarına yardım etmek amacıyla Manisa'dan İzmir'in Bayraklı ilçesindeki enkaz bölgesine giden bir itfaiye eri, arama kurtarma çalışmaları esnasında bulduğu altın ve bir miktar para dolu çantayı emniyet güçlerine teslim etti.

İzmir Seferihisar merkezli 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından enkaz çalışmalarına yardım etmek amacıyla Manisa'dan İzmir'in Bayraklı ilçesindeki enkaz bölgesine giden bir itfaiye eri, arama kurtarma çalışmaları esnasında bulduğu altın ve bir miktar para dolu çantayı emniyet güçlerine teslim etti.

İzmir Seferihisar merkezli 6.6 büyüklüğündeki deprem, birçok ilde şiddetli bir şekilde hissedildi. Depremin şiddeti ise özellikle Bayraklı ilçesinde yıkılan binalardan gözler önüne serildi.

Depremin ardından çevre il ve ilçelerden ekipler İzmir'e sevk edilirken, Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kula İtfaiye Amirliği personelleri de arama kurtarma çalışmalarına destek vermek için bölgeye intikal etti. Depremde yıkılan binalardan biri olan Emrah Sitesi'nde arama kurtarma çalışmalarına destek veren Kula İtfaiye Amirliği personeli Alim Mutaf ve beraberindeki mesai arkadaşları, çalışmalar sırasında içinde 2 bilezik, 1'er adet Cumhuriyet altını, çeyrek, yarım altın ile bir miktar para bulunan el çantası buldu. Çantayı bulan itfaiye eri Alim Mutaf altınları polise teslim ederken, içinden çıkan kimlikte çantanın halen enkaz altında bulunan bir kişiye ait olduğu belirlendi.

(İHA)

İtfaiye eri, enkazda bulduğu altınları polise teslim etti
İtfaiye eri, enkazda bulduğu altınları polise teslim etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Temizlik işçisinden örnek davranış: Bulduğu 35 bin 360 lirayı sahibine teslim etti
Temizlik işçisinden örnek davranış: Bulduğu 35 bin 360 lirayı sahibine teslim etti
Diyarbakır'da 'namus' cinayeti: Ablasını öldürüp polise teslim oldu
Diyarbakır'da "namus" cinayeti: Ablasını öldürüp polise teslim oldu
Bisikletli çocuğun ölümüne neden olan sürücü polise teslim oldu
Bisikletli çocuğun ölümüne neden olan sürücü polise teslim oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Geert Wilders Fahrettin Koca Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Aslı Enver Çağla Şıkel Şevket Çoruh Mustafa Sandal
Spor Tamer Tuna Erol Bulut Eddie Newton Mehmet Özdilek Mustafa Cengiz
Daha Fazla Afad İzmir Deprem Bayraklı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İtfaiye eri, enkazda bulduğu altınları polise teslim etti - Manisa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.10.2020 23:46:35. #1.15#
title