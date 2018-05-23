İtfaiye Eri, Dikkati Sayesinde Akıma Kapılmaktan Kurtuldu

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, ekmek fırınının önündeki odunların tutuşmasıyla çıkan yangına müdahale eden itfaiye eri, elektrik telinin koptuğunu fark etti. İtfaiye eri, suyu keserek akıma kapılmaktan son anda kurtuldu.

Nusaybin ilçesinde İsmail Irmak Bulvarı'nda bulunan ekmek fırınının önüne yığılan odunlar dün gece belirlenemeyen bir nedenle tutuşunca yangın çıktı. Odunların yandığını fark eden çevredekiler olayı itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Nusaybin Belediyesi'ne bağlı itfaiye erleri, alevleri söndürmek için çalışma başlattı. Çalışma sırasında bir elektrik telli koptu. İtfaiye erlerinden biri, elektrik telinin koptuğunu fark edince yangını söndürmek için kullandığı suyu keserek elektrik akımına kapılmaktan son anda kurtuldu. Olay, bir kişi tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

- Mardin