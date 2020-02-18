İtfaiye ekiplerinin zorlu kış mesaisi

18.02.2020 11:39 | Son Güncelleme: 18.02.2020 11:42

Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri karla kaplı yolları aşarak yangına müdahale ederken, dağlık alana kaçan ineği de bularak sahibine teslim etti



Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, zorlu kış şartlarında gelen her türlü ihbarları değerlendirerek zamanla yarışıyor. Erciş ilçesine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Hasan Abdal Mahallesi'nde Ömer İşler adlı vatandaşın evinden dumanlar yükseldi. Dumanı fark eden komşuların haber vermesi üzerine olay yerine hareket eden Büyükşehir Belediyesi Erciş Grup Amirliği ekipleri, karlı yolları aşarak 25 dakikada mahalleye ulaştı. Anında müdahale edilen yangın, çevredeki diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Elektrikli ısıtıcıdan kaynaklandığı belirtilen yangında, can kaybı yaşanmazken büyük çapta maddi hasar meydana geldi.



Van'ın Tuşba ilçesine bağlı Beyüzümü Mahallesi'nde ise gece saatlerinde bir ineğin kara saplandığı ihbarını alan itfaiye ekipleri harekete geçti. Yola 300 metre uzaklıktaki dağın eteklerindeki arazide kara saplanan hayvana ulaşan ekipler, yarım ton ağırlığındaki ineği uzun uğraşlar sonucu kurtararak sahibine teslim etti. Yaralı hayvan daha sonra sahibi tarafından veterinere götürülerek tedavi altına alındı. - VAN

Kaynak: İHA